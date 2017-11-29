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ПриватБанку не до лотерей

ПриватБанку не до лотерей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. ПриватБанк не розглядав пропозицію Міністерства фінансів України стати одним із операторів державних лотерей. Про це УНН повідомили в прес-службі банку.

"Питання проведення лотерей банком навіть не розглядалося", - йдеться у повідомленні.

Тим самим у ПриватБанку спростували раніше поширену у ЗМІ інформацію про його готовність зайнятися цією діяльністю.

Водночас, Національний банк України остаточно вирішив, що банки не будуть займатися лотерейною діяльністю. Свою позицію вони аргументують тим, що вона є ризикованою і може негативно вплинути на стабільність банків. НБУ готує законодавчу заборону банкам займатися лотереями.

Раніше УНН повідомляв, що в травні 2017 року Мінфін опублікував проект нових ліцензійних умов для лотерей, за якими два з трьох існуючих операторів з формальних підстав позбавляються можливості продовжити діяльність. Натомість на ринку залишається наближений до влади оператор “Українська національна лотерея”, який пов’язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим.

За оцінками експертів, документ Мінфіну створює передумови для монополізації лотерейного ринку. Аби оминути контроль з боку АМКУ, Мінфін запропонував проводити лотереї держбанкам. Проте, в НБУ категорично проти цього. Тож, потенційним гравцем ринку залишається лише “УНЛ” (Українська національна лотерея). Втім, зважаючи на помилки в фінансових розрахунках та існуючі загрози конкурентності на лотерейному ринку, проект Мінфіну не погодили в Кабміні.

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