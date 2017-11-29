ПриватБанку не до лотерей

"Вопрос проведения лотерей банком даже не рассматривался", - говорится в сообщении.

Тем самым в ПриватБанке опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о его готовности заняться этой деятельностью.

В то же время, Национальный банк Украины окончательно решил, что банки не будут заниматься лотерейной деятельностью. Свою позицию они аргументируют тем, что она является рискованной и может негативно повлиять на стабильность банков. НБУ готовит законодательный запрет банкам заниматься лотереями.

Ранее сообщал УНН, что в мае 2017 года Минфин опубликовал проект новых лицензионных условий для лотерей, по которым два из трех существующих операторов по формальным основаниям лишаются возможности продолжить деятельность. Зато на рынке остается приближенный к власти оператор "Украинская национальная лотерея", которую связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

По оценкам экспертов, документ Минфина создает предпосылки для монополизации лотерейного рынка. Чтобы обойти контроль со стороны АМКУ, Минфин предложил проводить лотереи госбанкам. Однако, в НБУ категорически против этого. Поэтому, потенциальным игроком рынка остается лишь "УНЛ" (Украинская национальная лотерея). Впрочем, несмотря на ошибки в финансовых расчетах и ​​существующие угрозы конкурентности на лотерейном рынке, проект Минфина не согласовали в Кабмине.