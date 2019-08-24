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Притула прокоментував ДТП за участі своєї тещі

Притула прокоментував ДТП за участі своєї тещі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Екскандидата у народні депутати та шоумена Сергій Притула прокоментував ДТП за участі його тещі, яка наїхав на жінку з 9-річним сином та звернувся до ЗМІ не спекулювати на його імені. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Останні кілька діб моє прізвище зачастило у новинних стрічках у зв’язку з ДТП за участю моєї тещі. Хочу прояснити пару моментів. І я особисто, і моя сім’я, максимально щиро співчуваємо родині, котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби „порішати“ питання з суддями чи прокурорами. Особисто я, як чоловік своєї дружини, звісно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім’я готова посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюсь. Позаяк, здоров’я дитини та мами — це основний пріоритет у цій ситуації”, — написав Притула.

За його, словами він вважає за потрібне донести, і до журналістської спільноти, і до громадськості, загалом, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем та ім’ям.

“І я буду вдячний усім, якщо громадськість та журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, позаяк, не був свідком події. Мені прикро, що так трапилось. Я не знаю, чим можу, особисто, зарадити родині постраждалих, окрім вище згаданих ініціатив”, — зазначив Притула.

Також, він звернувся з проханням до журналістів не “штурмувати” дзвінками. Зазначаючи, що для ЗМІ цей інцидент —буденність, а для двох родин — трагедія.

“Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над “і”, — додав він.

Нагадаємо, 22 серпня у Дарницькому районі столиці автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з 9-річним сином. За наїзд затримали водійку — Лілію Сопельник.

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