Притула прокоментував ДТП за участі своєї тещі

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Екскандидата у народні депутати та шоумена Сергій Притула прокоментував ДТП за участі його тещі, яка наїхав на жінку з 9-річним сином та звернувся до ЗМІ не спекулювати на його імені. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.