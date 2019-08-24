Притула прокомментировал ДТП с участием своей тещи

“Последние несколько дней моя фамилия зачастила в новостных лентах в связи с ДТП с участием моей тещи. Хочу прояснить пару моментов. И я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена, не оказывали попытки „порешать“ вопрос с судьями или прокурорами. Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей жены помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшего семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь. Да, здоровье ребенка и мамы — это основной приоритет в этой ситуации”, — написал Притула.

По его словам он считает нужным донести, и к журналистскому сообществу, и к общественности, в общем, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем.

“И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку, не являлся свидетелем события. Мне жаль, что так случилось. Я не знаю, чем могу, лично, помочь семье пострадавших, кроме выше упомянутых инициатив”, — отметил Притула.

Также он обратился с просьбой к журналистам не “штурмовать” звонками. Отмечая, что для СМИ этот инцидент — обыденность, а для двух семей — трагедия.

“Продолжается досудебное следствие. Далее будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над “и”, — добавил он.

Напомним, 22 августа в Дарницком районе столицы автомобиль во дворе дома наехал на женщину с 9-летним сыном. За наезд задержали водитель — Лилия Сопельник.