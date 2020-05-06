Пристайко: Україна готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Україна підготувала усю необхідну військову базу для того, щоб приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership). Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко під час відеоконференції з послами країн-членів Альянсу, представництвом НАТО в Україні, передає УНН із посиланням на "Урядовий портал".
"З військової точки зору Україна готова приєднатися до Програми розширених можливостей, яка збільшить взаємосумісність українських військових з підрозділами країн-членів НАТО. Залишається певне "домашнє завдання" на цьому напрямку, але робота добре спланована і її розуміють представники сектору безпеки та оборони України, як і їхні партнери в НАТО. З політичної точки зору ми також спостерігаємо формування консенсусу щодо запрошення України до цього формату найближчих партнерів Альянсу", – зазначив Пристайко.
Він нагадав, що наразі у межах програми з НАТО взаємодіють Австралія, Йорданія, Швеція, Фінляндія та Грузія.
"Очікую запрошення для України вже у ході наступного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони", – сказав дипломат.
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Також віце-прем'єр-міністр подякував представникам НАТО за послідовну підтримку України у реформі сектору оборони, зокрема впровадженні Річної національної програми, яка за змістом максимально наближена до Плану дій щодо членства в НАТО.
Він також підкреслив, що Україна продовжує незмінний рух у напрямку досягнення повноправного членства в ЄС та НАТО, як це визначено Конституцією України.
"Курс України на членство в НАТО залишається незмінним. Річна національна програма та Комплексний пакет допомоги НАТО для України є практичними інструментами, які допоможуть нам досягти цієї мети", – наголосив Пристайко.
Раніше в УНН повідомлялося, що у НАТО поки не готові прийняти рішення щодо приєднання України до Програми партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).