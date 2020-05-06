Пристайко: Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО

"С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Программе расширенных возможностей, которая увеличит совместимость украинских военных с подразделениями стран-членов НАТО. Остается определенное" домашнее задание "на этом направлении, но работа хорошо спланирована и ее понимают представители сектора безопасности и обороны Украины, как и их партнеры в НАТО. С политической точки зрения мы также наблюдаем формирование консенсуса относительно приглашения Украины к этому формату ближайших партнеров Альянса", - отметил Пристайко.

Он напомнил, что сейчас в рамках программы НАТО взаимодействуют Австралия, Иордания, Швеция, Финляндия и Грузия.

"Ожидаю приглашение для Украины уже в ходе следующего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны", - сказал дипломат.

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Также вице-премьер-министр поблагодарил представителей НАТО за последовательную поддержку Украины в реформе сектора обороны, в частности внедрении Годовой национальной программы, которая по содержанию максимально приближена к Плану действий относительно членства в НАТО.

Он также подчеркнул, что Украина продолжает неизменное движение в направлении к полноправному членству в ЕС и НАТО, как это определено Конституцией Украины.

"Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным. Годовая национальная программа и Комплексный пакет помощи НАТО для Украины являются практическими инструментами, которые помогут нам достичь этой цели", - подчеркнул Пристайко.

Ранее в УНН сообщалось, что в НАТО пока не готовы принять решение о присоединении Украины к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).