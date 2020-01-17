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Пристайко: оклади міністрів у 16 тисяч гривень – це неповага до держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав "неповагою до держави" заробітну плату урядовців у розмірі в 16 тисяч гривень. Про це він сказав під час години запитань до уряду, у п'ятницю, 17 січня, передає кореспондент УНН.

Пристайко: оклади міністрів у 16 тисяч гривень – це неповага до держави

"Що стосується зарплат урядовців. Я вважаю, що це, не зважаючи на болючість, той шлях, який ми маємо пройти для того, щоб оцінити в середині себе, яким чином ми як держава готові оплачувати послуги, включаючи урядовців тощо", - сказав міністр.

З його слів, той дисбаланс, який існує зараз – його все рівно прийдеться рано чи пізно вирішувати.

"Оклади міністрів у 16 тисяч гривень – це неповага до нашої держави, і це є шлях для того, щоб ці шалені відсотки премій і все інше виписувались. Я думаю, що треба подивитись, скільки коштує оплата праці кожного з нас. Коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримує сотні тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть за 16 тисяч гривень (працювати - ред.) – це означаємо, що ми самі себе дуримо, і це означає, що це питання треба вирішити якомога швидше", - сказав Пристайко.

Як повідомлялося в УНН, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив, що зарплати українських міністрів видаються дуже високими, тому що це дохід, який їм мав бути виплачений за 3-4 місяці роботи.

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