Пристайко: оклади міністрів у 16 тисяч гривень – це неповага до держави

"Що стосується зарплат урядовців. Я вважаю, що це, не зважаючи на болючість, той шлях, який ми маємо пройти для того, щоб оцінити в середині себе, яким чином ми як держава готові оплачувати послуги, включаючи урядовців тощо", - сказав міністр.

З його слів, той дисбаланс, який існує зараз – його все рівно прийдеться рано чи пізно вирішувати.

"Оклади міністрів у 16 тисяч гривень – це неповага до нашої держави, і це є шлях для того, щоб ці шалені відсотки премій і все інше виписувались. Я думаю, що треба подивитись, скільки коштує оплата праці кожного з нас. Коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримує сотні тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть за 16 тисяч гривень (працювати - ред.) – це означаємо, що ми самі себе дуримо, і це означає, що це питання треба вирішити якомога швидше", - сказав Пристайко.

Як повідомлялося в УНН, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив, що зарплати українських міністрів видаються дуже високими, тому що це дохід, який їм мав бути виплачений за 3-4 місяці роботи.