Пристайко: оклады министров в 16 тысяч гривен - это неуважение к государству

"Что касается зарплат чиновников. Я считаю, что это, несмотря на болезненность, тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы как государство готовы оплачивать услуги, чиновников и т.д.", - сказал министр.

По его словам, тот дисбаланс, который существует сейчас - его все равно придется рано или поздно решать.

"Оклады министров в 16 тысяч гривен - это неуважение к нашему государству, и это путь для того, чтобы эти бешеные проценты премий и все остальное выписывались. Я думаю, что надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас. Когда мы говорим, что некоторые судьи или кто-то еще получает сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут за 16 тысяч гривен (работать - ред.) - это значит, что мы сами себя обманываем, и это означает, что этот вопрос надо решить как можно быстрее", - сказал Пристайко.

Как сообщалось в УНН, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что зарплаты украинских министров выглядят весьма высокими, потому что это доход, который им должен был быть выплачен за 3-4 месяца работы.