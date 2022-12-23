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Припис, який унеможливлював перерахунок пенсій окремим держслужбовцям, неконституційний: у КСУ роз'яснили деталі

Припис, який унеможливлював перерахунок пенсій окремим держслужбовцям, неконституційний: у КСУ роз'яснили деталі

Київ • УНН

 • 716567 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Конституційний суд України визнав неконституційним припис закону про держслужбу, яким було унеможливлено перерахунок розмірів пенсій окремим державним службовцям. Проте є важливий нюанс - визнаний неконституційним припис втратить чинність лише через три місяці з дня припинення чи скасування в Україні воєнного стану, передає УНН із посиланням на КСУ.

Деталі

Як зазначили у КСУ, у зв’язку з тим, що в підпункті 1 пункту 2 розділу XI „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону № 889 немає посилання на статтю 371 Закону №3723, для суб’єкта права на конституційну скаргу та інших осіб, яким надано право на призначення пенсії на підставі статті 37 Закону № 3723, унеможливлено перерахунок розмірів пенсій, тобто їх осучаснення. Унаслідок цього існує відмінність у розмірах пенсій державних службовців, призначених на підставі статті 37 Закону № 3723, залежно від часу призначення пенсій.

Цитата

"... сучасний стан законодавчого врегулювання відносин з перерахунку розмірів пенсій суб’єкта права на конституційну скаргу та інших осіб, яким надано право на призначення пенсії на підставі статті 37 Закону № 3723, є не звичайною законодавчою прогалиною (лакуною), а законодавчим упущенням (legislative omission), наявність якого є порушенням Конституції України.

З огляду на наведене Конституційний Суд України визнав, що підпункт 1 пункту 2 розділу XI „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону № 889 суперечить частині другій статті 3, частинам першій, другій статті 8, частині першій статті 24, статті 46 Конституції України в тім, що він унеможливив перерахунок розмірів пенсій, призначених на підставі статті 37 Закону № 3723", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Проте, для дотримання балансу приватних інтересів суб’єкта права на конституційну скаргу та інших осіб, яким надано право на призначення пенсії на підставі статті 37 Закону № 3723, і публічного інтересу в збереженні збалансованості Державного бюджету України під час дії в Україні воєнного стану, Конституційний Суд України відтермінував втрату чинності підпунктом 1 пункту 2 розділу XI „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону № 889.

"Визнаний неконституційним припис Закону втрачає чинність через три місяці з дня припинення чи скасування в Україні воєнного стану, введеного Указом Президента України „Про введення воєнного стану в Україні“ від 24 лютого 2022 року № 64/2022 зі змінами. Також Конституційний Суд України зобов’язав Верховну Раду України привести нормативне регулювання у відповідність із Конституцією України та цим Рішенням", - резюмували у КСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КСУ визнав неконституційним обмеження пенсій військовим

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