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Предписание, которое исключало возможность перерасчета пенсий отдельным госслужащим, неконституционно: в КСУ разъяснили детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Конституционный суд Украины признал неконституционным предписание закона о госслужбе, которым был невозможен перерасчет размеров пенсий отдельным государственным служащим. Однако есть важный нюанс - признанное неконституционным предписание утратит силу лишь через три месяца со дня прекращения или отмены в Украине военного положения, передает УНН со ссылкой на КСУ.

Детали

Как отметили в КСУ, в связи с тем, что в подпункте 1 пункта 2 раздела XI „Заключительные и переходные положения“ Закона № 889 нет ссылки на статью 371 Закона №3723, для субъекта права на конституционную жалобу и других лиц, которым предоставлено право на назначение пенсии на основании статьи 37 Закона № 3723, невозможен перерасчет размеров пенсий, то есть их осовременивание. В результате существует различие в размерах пенсий государственных служащих, назначенных на основании статьи 37 Закона № 3723, в зависимости от времени назначения пенсий.

Цитата

"... современное состояние законодательного урегулирования отношений по перерасчету размеров пенсий субъекта права на конституционную жалобу и других лиц, которым предоставлено право на назначение пенсии на основании статьи 37 Закона № 3723, является не обычным законодательным пробелом (лакуной), а законодательным упущением (legislative omission), наличие которого является нарушением Конституции Украины.

В силу приведенного Конституционного Суда Украины признал, что подпункт 1 пункта 2 раздела XI „Заключительные и переходные положения“ Закона № 889 противоречит части второй статьи 3, частям первой, второй статьи 8, части первой статьи 24, статьи 46 Конституции Украины в том, что он сделал невозможным перерасчет размеров пенсий, назначенных на основании статьи 37 Закона № 3723", - говорится в сообщении.

Добавим

Однако для соблюдения баланса частных интересов субъекта права на конституционную жалобу и других лиц, которым предоставлено право на назначение пенсии на основании статьи 37 Закона № 3723, и публичного интереса в сохранении сбалансированности Государственного бюджета Украины во время действия в Украине военного положения, Конституционный Суд Украины отсрочил утрату действия подпунктом 1 пункта 2 раздела XI „Заключительные и переходные положения“ Закона № 889.

"Признанное неконституционным предписание Закона теряет силу через три месяца со дня прекращения или отмены в Украине военного положения, введенного Указом Президента Украины „О введении военного положения в Украине“ от 24 февраля 2022 года № 64/2022 с изменениями. Конституционный Суд Украины обязал Верховную Раду Украины привести нормативное регулирование в соответствие с Конституцией Украины и этим Решением", - резюмировали в КСУ.

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