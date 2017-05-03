Припинення міжнародного розшуку В.Януковича не вплине на суд у справі держзради - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу про припинення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича не вплине на початок судового процесу щодо нього за обвинуваченням у державній зраді. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін, передає УНН.
"... зазначені рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу з обвинуваченням В.Януковича у державній зраді, що розпочнеться 4 травня ц.р.", - наголосив Є.Єнін.
Він уточнив, що ухвала судів про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не вважається ухвалою про тримання підозрюваного/обвинувачуваного під вартою.
"Відповідно, згідно з правилами Інтерполу, особу щодо якої не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути оголошено в міжнародний розшук", - пояснив Є.Єнін.
За його словами, окремі районні суди Києва відмовляються виносити ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без участі підозрюваного.
"Нещодавні рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку представників режиму Януковича пов’язані, перш за все, з недосконалістю кримінально-процесуального законодавства України в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - написав Є.Єнін.
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