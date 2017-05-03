Прекращение международного розыска В.Януковича не повлияет на суд по делу о госизмене - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Решение Комиссии по контролю за файлами Интерпола о прекращении международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича не повлияет на начало судебного процесса по отношению к нему по обвинению в государственной измене. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"... указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению В.Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая с.г.", - подчеркнул Е.Енин.
Он уточнил, что решение судов о разрешении на задержание с целью доставки в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей.
"Соответственно, согласно правилам Интерпола, лицо относительно которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлен в международный розыск", - пояснил Е.Енин.
По его словам, отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого.
"Последние решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима Януковича связаны, прежде всего, с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал Е.Енин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Януковича с сыном сняли с розыска Интерпола