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Принципова відмінність: Разумков чітко пояснив, чим Галущенко відрізняється від Вітренка

Принципова відмінність: Разумков чітко пояснив, чим Галущенко відрізняється від Вітренка

Київ • УНН

 • 18663 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков коротко і чітко пояснив чим, на його думку, відрізняється, призначений сьогодні на посаду міністра енергетики Герман Галущенко від Юрія Вітренка, якого Рада так і не підтримала, пише УНН.

Цитата

“Премій нема”, — сказав Разумков, маючи на увазі величезні виплати, які отримав Вітренко ще за роботу в “Нафтогазі”.

Як повідомляв УНН, 29 квітня, ВР призначила на посаду міністра енергетики, яка понад рік залишала вакантною, Германа Галущенко. 

Контекст

Кілька тижнів тому з’явилася інформація про те, що на посаду міністра енергетики, яка вже понад рік (з березня 2020 року) залишається вакантною, претендуватиме Герман Галущенко.

Раніше очолити міністерство мав намір в.о. міністра Юрій Вітренко. Виконувати обов’язки міністра він був призначений 22 грудня 2020 року без консультації з ВР, що викликало критику з боку парламентарів.

17 грудня 2020 року Верховна Рада вперше провалила призначення Вітренка на посаду міністра. Повторне і також невдале голосування відбулося 28 січня 2021 року. Однак, пізніше, ВР проголосувала закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра, практично прирівнявши виконувача обов’язків до міністра.

Наприкінці березня — на початку квітня 2021 року з’явилася інформація про ймовірне звільнення Вітренка з посади в.о. міністра. Але вже 8 квітня Вітренко спростував цю інформацію.

Напередодні Кабмін офіційно ухвалив рішення про призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України”, звільнивши з відповідної посади Андрія Коболєва.

Хто такий Галущенко

Галущенко був призначений на посаду віце-президента “Енергоатома” в травні 2020 року. У 2013-2014 рр. вже працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. Раніше він також працював в прокуратурі, МЗС, Мін’юсті і Адміністрації Президента.

У декларації Галущенка значиться будинок площею 317 кв. м у селі Солтанівка Київської області і квартира в Києві площею 45,4 кв. м, також декілька земельних ділянок і ще дві квартири в столиці, що перебувають у спільній власності з дружиною. Сім’я користується автомобілями Mercedes і Land Rover. У Галущенка є заощадження, зокрема в доларах, в декларації він вказав 152 тисячі доларів.

Премія Вітренка

Нагадаємо, в травні 2018 року Наглядова рада НАК “Нафтогаз України” вирішив преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму 46,3 млн дол. за внесок в перемогу над “Газпромом” в Стокгольмському арбітражі. Премії повинні були скласти 1% від загальної суми виграшу, а сама 4,6 млрд дол.

У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн ​​дол. Серед тих, хто отримав виплати був і Вітренко.

Планувалося проводити виплати ще частини премій протягом трьох років. Однак, пізніше, президент Володимир Зеленський заявив, що такі премії надто високі і поставив завдання вирішити це питання. Попри це у 2020 році Вітренко, який подав до суду через не виплату йому премій, все ж домігся отримання 170 млн грн в облігаціях державної позики.

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