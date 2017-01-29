Принци Вільям і Гаррі встановлять у Лондоні пам'ятник принцесі Діані
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня УНН. Спадкоємець британського престолу герцог Кембриджський Вільям і його брат принц Гаррі встановлять у Лондоні пам'ятник своєї матері, принцеси Діани. Спорудження монумента приурочено до двадцятої річниці її смерті. Про це повідомив Кенсінгтонський палац, передає УНН.
“Двадцять років минуло з дня смерті нашої матері, зараз саме час, щоб спорудою статуї визнати її позитивний вплив на Сполучене Королівство і весь світ. Ми сподіваємося, що меморіал допоможе всім відвідувачам Кенсінгтонського палацу задуматися про її життя і її спадщину”, — йдеться в спільній заяві дітей Діани.
“Статуя принцеси Уельської Діани буде зведена в садах Кенсінгтонського палацу на прохання її синів”, — підкреслюється в заяві.
Принци вже заснували спеціальну комісію для збору коштів. Ім’я скульптора буде оголошено пізніше.