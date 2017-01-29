Принцы Уильям и Гарри установят в Лондоне памятник принцессе Диане

"Двадцать лет прошло со дня смерти нашей матери, сейчас самое время, чтобы сооружением статуи признать ее положительное влияние на Соединенное Королевство и весь мир. Мы надеемся, что мемориал поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследие ", - говорится в совместном заявлении детей Дианы.

"Статуя принцессы Уэльской Дианы будет возведена в садах Кенсингтонского дворца по просьбе ее сыновей", - подчеркивается в заявлении.

Принцы уже учредили специальную комиссию для сбора средств. Имя скульптора будет объявлено позже.