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Принцы Уильям и Гарри установят в Лондоне памятник принцессе Диане

Принцы Уильям и Гарри установят в Лондоне памятник принцессе Диане

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января УНН. Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри установят в Лондоне памятник своей матери, принцессы Дианы. Сооружение монумента приурочено к двадцатой годовщине ее смерти. Об этом сообщил Кенсингтонский дворец, передает УНН.

"Двадцать лет прошло со дня смерти нашей матери, сейчас самое время, чтобы сооружением статуи признать ее положительное влияние на Соединенное Королевство и весь мир. Мы надеемся, что мемориал поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследие ", - говорится в совместном заявлении детей Дианы.

"Статуя принцессы Уэльской Дианы будет возведена в садах Кенсингтонского дворца по просьбе ее сыновей", - подчеркивается в заявлении.

Принцы уже учредили специальную комиссию для сбора средств. Имя скульптора будет объявлено позже.

 

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