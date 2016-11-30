Принц Саудівської Аравії закликав скасувати заборону на водіння автомобіля жінками

“Скасування заборони дозволить громадянам відмовитися від необхідності наймати на роботу шоферів, більшість з яких запрошується з-за кордону. Це дозволить їм заощадити від 747 до 1280 доларів в місяць”, — сказав він.

За його словами, в загальному це принесе економіці країни до восьми мільярдів доларів на рік.

Як повідомляв раніше УНН, саудівський принц інвестуватиме альтернативну енергетику Вінниччини.