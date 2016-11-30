Принц Саудовской Аравии призвал отменить запрет на вождение автомобиля женщинами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал призвал отменить действующий в стране запрет на вождение автомобиля женщинами, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Отмена запрета позволит гражданам отказаться от необходимости нанимать на работу водителей, большинство из которых приглашается из-за рубежа. Это позволит им сэкономить от 747 до 1280 долларов в месяц", - сказал он.
По его словам, в общем это принесет экономике страны до восьми миллиардов долларов в год.
Как сообщал ранее УНН, саудовский принц будет инвестировать в альтернативную энергетику Винницкой области.