Принц Саудовской Аравии призвал отменить запрет на вождение автомобиля женщинами

"Отмена запрета позволит гражданам отказаться от необходимости нанимать на работу водителей, большинство из которых приглашается из-за рубежа. Это позволит им сэкономить от 747 до 1280 долларов в месяц", - сказал он.

По его словам, в общем это принесет экономике страны до восьми миллиардов долларов в год.

Как сообщал ранее УНН, саудовский принц будет инвестировать в альтернативную энергетику Винницкой области.