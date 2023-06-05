Принц Гаррі збирається постати перед лондонським судом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Очікується, що принц Гаррі постане перед Верховним судом Лондона в понеділок. Він даватиме свідчення у своєму позові проти видавця британського таблоїда Daily Mirror, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Гаррі, молодший син короля Чарльза, цього тижня стане першим високопоставленим представником британської королівської сім'ї, який дасть свідчення в суді за 130 років, який, ймовірно, відбудеться в понеділок або вівторок.
Він є одним із понад 100 інших високопоставлених осіб, які подають до суду на Mirror Group Newspapers (MGN), видавця Daily Mirror, Sunday Mirror і Sunday People, за ймовірний злом телефону та іншу протиправну поведінку між 1991 і 2011 роками.
Доповнення
Суд розпочався минулого місяця, коли адвокати, які представляють інтереси Гаррі та трьох інших заявників на перевірку, намагалися довести, що незаконний збір інформації здійснювався з відома та схвалення старших редакторів і керівників.
MGN, яка зараз належить Reach, на початку судового процесу перепросили за один випадок, коли Sunday People незаконно шукала інформацію про Гаррі, визнавши, що він має право на компенсацію.
Але він відкинув інші його звинувачення, заявивши, що у нього немає доказів для своїх претензій. Ймовірно, Букінгемський палац займатиме важливе місце під час перехресного допиту Гаррі, а MGN стверджує, що певна інформація надійшла від королівських помічників.