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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17737 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Принц Гарри собирается предстать перед лондонским судом

Киев • УНН

 • 848036 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Ожидается, что принц Гарри предстанет перед Верховным судом Лондона в понедельник. Он будет давать показания по своему иску против издателя британского таблоида Daily Mirror, сообщает Reuters, пишет УНН.

Принц Гарри собирается предстать перед лондонским судом

Детали 

Гарри, младший сын короля Чарльза, на этой неделе станет первым высокопоставленным представителем британской королевской семьи, который даст показания в суде за 130 лет, который, вероятно, состоится в понедельник или вторник.

Он является одним из более 100 других высокопоставленных лиц, подающих в суд на Mirror Group Newspapers (MGN), издателя Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People, за предполагаемый взлом телефона и другое противоправное поведение между 1991 и 2011 годами.

Дополнение 

Суд начался в прошлом месяце, когда адвокаты, представляющие интересы Гарри и трех других заявителей на проверку, пытались доказать, что незаконный сбор информации осуществлялся с ведома и одобрения старших редакторов и руководителей.

MGN, которая теперь принадлежит Reach, в начале судебного процесса извинилась за один случай, когда Sunday People незаконно искала информацию о Гарри, признав, что он имеет право на компенсацию.

Но он отверг другие его обвинения, заявив, что у него нет доказательств для своих претензий. Вероятно, Букингемский дворец будет занимать важное место во время перекрестного допроса Гарри, а MGN утверждает, что определенная информация поступила от королевских помощников.

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