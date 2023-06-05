Принц Гарри собирается предстать перед лондонским судом

Детали

Гарри, младший сын короля Чарльза, на этой неделе станет первым высокопоставленным представителем британской королевской семьи, который даст показания в суде за 130 лет, который, вероятно, состоится в понедельник или вторник.

Он является одним из более 100 других высокопоставленных лиц, подающих в суд на Mirror Group Newspapers (MGN), издателя Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People, за предполагаемый взлом телефона и другое противоправное поведение между 1991 и 2011 годами.

Дополнение

Суд начался в прошлом месяце, когда адвокаты, представляющие интересы Гарри и трех других заявителей на проверку, пытались доказать, что незаконный сбор информации осуществлялся с ведома и одобрения старших редакторов и руководителей.

MGN, которая теперь принадлежит Reach, в начале судебного процесса извинилась за один случай, когда Sunday People незаконно искала информацию о Гарри, признав, что он имеет право на компенсацию.

Но он отверг другие его обвинения, заявив, что у него нет доказательств для своих претензий. Вероятно, Букингемский дворец будет занимать важное место во время перекрестного допроса Гарри, а MGN утверждает, что определенная информация поступила от королевских помощников.