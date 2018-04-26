Королівське весілля: принц Гаррі визначився зі своїм свідком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Британський принц Гаррі попросив свого старшого брата принца Вільяма стати його другом нареченого на весіллі з американською актрисою Меган Маркл. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dailymail.
Відзначається, що принц Вільям мав бути присутнім на фіналі Кубка Англії в цей день, але тепер залишиться в Віндзорі і стане другом нареченого своєму молодшому братові.
У прес-службі Букінгемського палацу відзначили, що це велика честь для принца Вільяма.
Як повідомляв УНН, принц Гаррі і Меган Маркл поділилися деталями про обраний музичному супроводі весільної церемонії в каплиці святого Георгія.