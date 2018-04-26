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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Королевская свадьба: принц Гарри определился со своим свидетелем

Киев • УНН

 • 12746 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

Королевская свадьба: принц Гарри определился со своим свидетелем

Отмечается, что принц Уильям должен был присутствовать на финале Кубка Англии в этот день, но теперь останется в Виндзоре и станет другом жениха своему младшему брату.

В пресс-службе Букингемского дворца отметили, что это большая честь для принца Уильяма.

Как сообщал УНН, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.

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