Принц Гаррі увійде в історію своїми свідченнями в британському суді

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38-річний принц стане першим високопоставленим британським членом королівської сім'ї, який дасть свідчення цього тижня проти газет Mirror Group, з часів Едуарда VII, який виступав у суді у справі про наклеп у 1890 році, перш ніж стати монархом.

Багато фотографів і знімальних груп зібралися біля Високого суду Лондона в очікуванні прибуття Гаррі для вступних промов у справі.

Але його адвокат Девід Шерборн сказав, що Гаррі не виступить до вівторка, оскільки він святкував другий день народження своєї дочки принцеси Лілібет і прилетів до Великої Британії лише пізно ввечері в неділю.

Шерборн сказав, що історії про Гаррі явно приносили гроші таблоїдам і почалися, коли йому було 11 років. Гонитва за історіями незаконними методами тривала навіть після трагічної загибелі матері принцеси Діани в автокатастрофі в Парижі 1997 року, коли її переслідували фотографи.

Він заявив, що телефон принца "неодноразово зламували".

Це справа — одна з кількох, які Гаррі порушив проти британських газетних груп після виходу з королівських обов'язків на початку 2020 року та переїзду до Сполучених Штатів.

Суд над MGN, який, як очікується, триватиме до семи тижнів, розпочався минулого місяця через кілька днів після коронації Чарльза 6 травня, на якій був присутній Гаррі.

Принц також зненацька з'явився у Високому суді у березні у зв'язку з позовом про конфіденційність, який він та інші подали проти Associated Newspapers (ANL), видавця Daily Mail. Гаррі зробив письмові заяви у цій справі, але не давав особистих свідчень.

Додамо

Сестра Чарльза, принцеса Ганна, стала першим членом нинішньої королівської родини, засудженим за кримінальний злочин після того, як у 2002 році один із її собак вкусив двох дітей.

Вона визнала себе винною у правопорушенні, тому від неї не вимагалося свідчити в суді.

Битви Гаррі

У Гаррі, п'ятого в черзі на престол, склалися непрості стосунки зі ЗМІ, особливо після того, як він та його дружина Меган залишили Велику Британію.

Крім подання кількох позовів, пара неодноразово критикувала вторгнення у приватне життя, зокрема, з боку фотографів. Лише кілька тижнів тому вони заявили, що брали участь у «майже катастрофічній автомобільній гонитві» з папараці в Нью-Йорку.

У телеінтерв'ю та у своїх мемуарах «Запасний», випущених у січні, Гаррі обрушився з критикою на інших членів королівської родини, звинувативши їх у змові з пресою.

У судових документах, оприлюднених у квітні, Гаррі стверджував, що королівська сім'я як установа уклала «таємну угоду» з одним британським видавцем, яка не дозволила йому подати до суду, щоб не допустити появи королівської родини як свідка.

Він також стверджував, що монархія хотіла запобігти відкриттю «скриньки Пандори» негативного освітлення, яке могло б заплямувати королівський бренд.