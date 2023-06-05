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Принц Гарри войдет в историю своими показаниями в британском суде

Киев • УНН

 • 453501 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Принц Гарри был объектом незаконного сбора информации, еще будучи юным школьником, заявил в понедельник в лондонском суде его адвокат по делу против издателя бульварной газеты. Об этом информирует AFP, передает УНН.

Принц Гарри войдет в историю своими показаниями в британском суде

Детали

38-летний принц станет первым высокопоставленным британским членом королевской семьи, который даст показания на этой неделе против газет Mirror Group, со времен Эдуарда VII, который выступал в суде по делу о клевете в 1890 году, прежде чем стать монархом.

Многие фотографы и съемочные группы собрались возле Высокого суда Лондона в ожидании прибытия Гарри для вступительных речей по делу.

Но его адвокат Дэвид Шерборн сказал, что Гарри не выступит до вторника, поскольку он праздновал второй день рождения своей дочери принцессы Лилибет и прилетел в Великобританию только поздно вечером в воскресенье.

Шерборн сказал, что истории о Гарри явно приносили деньги таблоидам и начались, когда ему было 11 лет. Погоня за историями незаконными методами продолжалась даже после трагической гибели матери принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда ее преследовали фотографы.

Он заявил, что телефон принца "неоднократно взламывали".

Это дело — одно из нескольких, которые Гарри возбудил против британских газетных групп после ухода из королевских обязанностей в начале 2020 года и переезда в Соединенные Штаты.

Суд над MGN, который, как ожидается, продлится до семи недель, начался в прошлом месяце через несколько дней после коронации Чарльза 6 мая, на которой присутствовал Гарри.

Принц также неожиданно появился в Высоком суде в марте в связи с иском о конфиденциальности, который он и другие подали против Associated Newspapers (ANL), издателя Daily Mail. Гарри сделал письменные заявления по этому делу, но не давал личных показаний.

Добавим

Сестра Чарльза, принцесса Анна, стала первым членом нынешней королевской семьи, осужденным за уголовное преступление после того, как в 2002 году одна из ее собак укусила двух детей.

Она признала себя виновной в правонарушении, поэтому от нее не требовалось давать показания в суде.

Битвы Гарри

У Гарри, пятого в очереди на престол, сложились непростые отношения со СМИ, особенно после того, как он и его жена Меган покинули Великобританию.

Помимо подачи нескольких исков, пара неоднократно критиковала вторжение в частную жизнь, в частности, со стороны фотографов. Всего несколько недель назад они заявили, что участвовали в «почти катастрофической автомобильной погоне» с папарацци в Нью-Йорке.

В телеинтервью и в своих мемуарах «Запасной», выпущенных в январе, Гарри обрушился с критикой на других членов королевской семьи, обвинив их в сговоре с прессой.

В судебных документах, обнародованных в апреле, Гарри утверждал, что королевская семья как учреждение заключила «тайное соглашение» с одним британским издателем, которое не позволило ему подать в суд, чтобы не допустить появления королевской семьи в качестве свидетеля.

Он также утверждал, что монархия хотела предотвратить открытие «ящика Пандоры» негативного освещения, которое могло бы запятнать королевский бренд.

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