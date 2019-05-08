Принц Гаррі та Меган Маркл показали новонародженого сина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, герцогиня Сассекська, показали світу свого новонародженого сина. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
"Це магія, це просто дивовижно. У мене є два найкращих хлопця в світі, тому я дійсно щаслива", - сказала Маркл.
Принц Гаррі та Меган Маркл представили світові свого сина за 54 години після його народження. Однак, за даними видання, вони поки не повідомили його ім’я.
"Бути батьком – неймовірно", - сказав принц Гаррі.
Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл народила первістка у понеділок, 6 травня.
У Букінгемському палаці заявили, що при народженні хлопчик важив 7 фунтів і 3 унції (3,26 кг).