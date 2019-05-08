Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцогиня Сассекская, показали миру своего новорожденного сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
"Это магия, это просто удивительно. У меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива", - сказала Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл представили миру своего сына через 54 часа после его рождения. Однако, по данным издания, они пока не сообщили его имя.
"Быть отцом - невероятно", - сказал принц Гарри.
Напомним, жена принца Гарри Меган Маркл родила первенца в понедельник, 6 мая.
В Букингемском дворце заявили, что при рождении мальчик весил 7 фунтов и 3 унции (3,26 кг).