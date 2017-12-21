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Принц Гаррі і Меган Маркл: з’явились світлини із романтичної фото сесії

Київ • УНН

 • 11754 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. З нагоди заручин Принц Гаррі і актриса Меган Маркл зробили романтичну фото сесію. Світлини уже з’явились на сторінці The Royal Family в Facebook, передає УНН.

Принц Гаррі і Меган Маркл: з’явились світлини із романтичної фото сесії

Зйомка, як зазначено на офіційній сторінці, відбулась на тижні у заміській резиденції членів британської королівської родини Фрогмор-гаус.

Як офіційні фото заручин на огляд публіки представлено лише три світлини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Принц Гаррі і Меган Маркл одружаться 19 травня

Нагадаємо, 27 листопада було офіційно оголошено, що 33-річний принц Гаррі одружиться з 36-річною американською акторкою Меган Маркл у Віндзорському замку в травні.

Як повідомляв УНН, наречена принца Гаррі американська актриса Меган Маркл, ймовірно, стане герцогинею, але її не будуть іменувати принцесою Меган, тому що у неї немає "королівської крові".

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