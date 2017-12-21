Принц Гарри и Меган Маркл: появились фотографии из романтической фотосессии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. По случаю помолвки Принц Гарри и актриса Меган Маркл сделали романтическую фотосессию. Фотографии уже появились на странице The Royal Family в Facebook, передает УНН.
Съемка, как указано на официальной странице, состоялась на неделе в загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус.
Как официальные фото помолвки на обозрение публики представлены только три фотографии.
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Напомним, 27 ноября было официально объявлено, что 33-летний принц Гарри женится на 36-летней американской актрисе Меган Маркл в Виндзорском замке в мае.
Как сообщал УНН, невеста принца Гарри американская актриса Меган Маркл, вероятно, станет герцогиней, но ее не будут называть принцессой Меган, потому что у нее нет "королевской крови".