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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Принц Гарри и Меган Маркл: появились фотографии из романтической фотосессии

Киев • УНН

 • 11754 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. По случаю помолвки Принц Гарри и актриса Меган Маркл сделали романтическую фотосессию. Фотографии уже появились на странице The Royal Family в Facebook, передает УНН.

Принц Гарри и Меган Маркл: появились фотографии из романтической фотосессии

Съемка, как указано на официальной странице, состоялась на неделе в загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус.

Как официальные фото помолвки на обозрение публики представлены только три фотографии.

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Напомним, 27 ноября было официально объявлено, что 33-летний принц Гарри женится на 36-летней американской актрисе Меган Маркл в Виндзорском замке в мае.

Как сообщал УНН, невеста принца Гарри американская актриса Меган Маркл, вероятно, станет герцогиней, но ее не будут называть принцессой Меган, потому что у нее нет "королевской крови".

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