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Принц Чарльз став першим з королівської сім'ї Британії, хто відвідав комуністичну Кубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Принц Чарльз і його дружина Камілла прибутку в Гавану в неділю в рамках першої офіційної поїздки британської королівської сім'ї на комуністичну Кубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Принц Чарльз став першим з королівської сім'ї Британії, хто відвідав комуністичну Кубу

Незабаром після прибуття спадкоємець британського престолу поклав вінок до меморіалу героя незалежності Хосе Марті на площі Революції в Гавані.

Під час свого триденного історичного візиту, який є частиною більш широкого турне по Карибському морю, 70-річний принц Уельський збирається повечеряти з президентом Куби Мігелем Діас-Канело, проїхатись по відновленому колоніальному району Гавани, відвідати співтовариство і проекти в області зеленої енергії і подивитися парад старовинних британських автомобілів.

Це буде вже друга зустріч принца Чарльза з президентом Куби Мігелем Діас-Канело за останні півроку.

Президент Куби зустрічався з Чарльзом в листопаді минулого року в Лондоні під час свого першого турне по декількох країнах після зміни Рауля Кастро на посту глави держави в квітні 2018 року.

Нагадаємо, спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз зізнався, що в список його музичних вподобань входять православні російські церковні піснеспіви, які звучали на його весіллі з герцогинею Корнуольською Каміллою.

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