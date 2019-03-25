Принц Чарльз став першим з королівської сім'ї Британії, хто відвідав комуністичну Кубу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Принц Чарльз і його дружина Камілла прибутку в Гавану в неділю в рамках першої офіційної поїздки британської королівської сім'ї на комуністичну Кубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Незабаром після прибуття спадкоємець британського престолу поклав вінок до меморіалу героя незалежності Хосе Марті на площі Революції в Гавані.
Під час свого триденного історичного візиту, який є частиною більш широкого турне по Карибському морю, 70-річний принц Уельський збирається повечеряти з президентом Куби Мігелем Діас-Канело, проїхатись по відновленому колоніальному району Гавани, відвідати співтовариство і проекти в області зеленої енергії і подивитися парад старовинних британських автомобілів.
Це буде вже друга зустріч принца Чарльза з президентом Куби Мігелем Діас-Канело за останні півроку.
Президент Куби зустрічався з Чарльзом в листопаді минулого року в Лондоні під час свого першого турне по декількох країнах після зміни Рауля Кастро на посту глави держави в квітні 2018 року.
Нагадаємо, спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз зізнався, що в список його музичних вподобань входять православні російські церковні піснеспіви, які звучали на його весіллі з герцогинею Корнуольською Каміллою.