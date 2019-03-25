Принц Чарльз стал первым из королевской семьи Британии, кто посетил коммунистическую Кубу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Принц Чарльз и его жена Камилла прибыли в Гавану в воскресенье в рамках первой официальной поездки британской королевской семьи на коммунистическую Кубу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Вскоре после прибытия наследник британского престола возложил венок к мемориалу героя независимости Хосе Марти на площади Революции в Гаване.
Во время своего трехдневного исторического визита, который является частью более широкого турне по Карибскому морю, 70-летний принц Уэльский собирается поужинать с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, совершить поездку по восстановленному колониальному району Гаваны, посетить сообщество и проекты в области зеленой энергии и посмотреть парад старинных британских автомобилей.
Это будет уже вторая встреча принца Чарльза с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем за последние полгода.
Президент Кубы встречался с Чарльзем в ноябре прошлого года в Лондоне во время своего первого турне по нескольким странам после смены Рауля Кастро на посту главы государства в апреле 2018 года.
Напомним, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз признался, что в список его музыкальных предпочтений входят православные русские церковные песнопения , которые звучали на его свадьбе с герцогиней Корнуольской Камиллой.