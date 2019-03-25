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Принц Чарльз стал первым из королевской семьи Британии, кто посетил коммунистическую Кубу

Киев • УНН

 • 11780 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Принц Чарльз и его жена Камилла прибыли в Гавану в воскресенье в рамках первой официальной поездки британской королевской семьи на коммунистическую Кубу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Принц Чарльз стал первым из королевской семьи Британии, кто посетил коммунистическую Кубу

Вскоре после прибытия наследник британского престола возложил венок к мемориалу героя независимости Хосе Марти на площади Революции в Гаване.

Во время своего трехдневного исторического визита, который является частью более широкого турне по Карибскому морю, 70-летний принц Уэльский собирается поужинать с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, совершить поездку по восстановленному колониальному району Гаваны, посетить сообщество и проекты в области зеленой энергии и посмотреть парад старинных британских автомобилей.

Это будет уже вторая встреча принца Чарльза с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем за последние полгода.

Президент Кубы встречался с Чарльзем в ноябре прошлого года в Лондоне во время своего первого турне по нескольким странам после смены Рауля Кастро на посту главы государства в апреле 2018 года.

Напомним, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз признался, что в список его музыкальных предпочтений входят православные русские церковные песнопения , которые звучали на его свадьбе с герцогиней Корнуольской Камиллой.

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