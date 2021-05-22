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The Guardian

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Приніс мішки з гноєм під посольство Білорусі: на затриманого активіста Маркелова склали протокол

Київ • УНН

 • 31981 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. На білоруського активіста Петра Маркелова, якого затримали у Києві через спробу перекинути на територію посольства Білорусі кілька мішків гною, склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.

Приніс мішки з гноєм під посольство Білорусі: на затриманого активіста Маркелова склали протокол

Цитата

“Склали протокол за дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП — ред.)”, — сказали в поліції.

Також в поліції додали, що адміністративний протокол піде в суд.

Що було раніше

У Києві затримали білоруського активіста Петра Маркелова, який намагався перекинути на території посольства Білорусі кілька мішків гною.

Акція була спрямована на те, щоб привернути увагу до подій в Білорусі, особливо до загадкової смерті Вітольда Ашурка.

Контекст

У Білорусі в колонії помер політв’язень Вітольд Ашурок.

Білоруський політв’язень помер в колонії в Шклові. За словами родичів, причиною стала зупинка серця, проте інформують, що від Ашурка не було листів протягом останніх двох тижнів.
Померлому було 50 років.

Додамо

18 січня в Лідському районному суді на закритому засіданні Ашурка засудили до 5 років колонії загального режиму. Він був членом Партії БНФ, координатором руху “За свободу”.

Як повідомляв УНН, в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) стурбовані розгромом білоруською владою одного з найпопулярніших в країні незалежних новинних порталів TUT.BY. Події навколо цього онлайн-ЗМІ “ще раз підкреслюють тривожну ситуацію зі свободою ЗМІ, доступом до інформації та безпекою журналістів” в Білорусі, заявила у вівторок, 18 травня, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро.

Своєю чергою, США різко засудили тиск влади Білорусі на один з найпопулярніших в республіці незалежних новинних порталів TUT.BY. Обшуки в офісах TUT.BY і будинках його співробітників пройшли “під надуманим приводом розслідування податкового шахрайства”, йдеться в заяві на сайті посольства США в Білорусі, опублікованому у вівторок, 18 травня.

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