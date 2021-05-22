Принес мешки с навозом под посольство Беларуси: на задержанного активиста Маркелова составили протокол
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На белорусского активиста Петра Маркелова, которого задержали в Киеве за попытку перебросить на территорию посольства Беларуси несколько мешков навоза, составили административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.
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"Составили протокол за мелкое хулиганство (статья 173 КУоАП - ред.)", - сказали в полиции.
Также в полиции добавили, что административный протокол пойдет в суд.
Что было раньше
В Киеве задержали белорусского активиста Петра Маркелова, который пытался перебросить на территорию посольства Беларуси несколько мешков навоза.
Акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание к событиям в Беларуси, особенно к загадочной смерти Витольда Ашурка.
Контекст
В Беларуси в колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.
Белорусский политзаключенный умер в колонии в Шклове. По словам родственников, причиной стала остановка сердца, однако информируют, что от Ашурка не было писем в течение последних двух недель.
Умершему было 50 лет.
Добавим
18 января в Лидском районном суде на закрытом заседании Ашурка приговорили к 5 годам колонии общего режима. Он был членом Партии БНФ, координатором движения "За свободу".
Как сообщал УНН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены разгромом белорусскими властями одного из самых популярных в стране независимых новостных порталов TUT.BY. События вокруг этого онлайн-СМИ "еще раз подчеркивают тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступ к информации и безопасностью журналистов" в Беларуси, заявила во вторник, 18 мая, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.
В свою очередь, США резко осудили давление властей Беларуси на один из самых популярных в республике независимых новостных порталов TUT.BY. Обыски в офисах TUT.BY и домах его сотрудников прошли "под надуманным предлогом расследования налогового мошенничества", говорится в заявлении на сайте посольства США в Беларуси, опубликованном во вторник, 18 мая.