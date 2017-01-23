Приморський суд Одеси вкотре "замінували"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні о 10:38 на спецлінію “102” надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Приморського суду заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу, кінологів та інспекторів-вибухотехників. Вживаються заходи з евакуації з приміщень відвідувачів і робітників суду та встановлення особи правопорушника.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Зазначимо, що з початку поточного року це вже друге "мінування" Приморського суду Одеси.