Приморський суд Одеси вкотре "замінували"

На місце події направлено слідчо-оперативну групу, кінологів та інспекторів-вибухотехників. Вживаються заходи з евакуації з приміщень відвідувачів і робітників суду та встановлення особи правопорушника.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, що з початку поточного року це вже друге "мінування" Приморського суду Одеси.