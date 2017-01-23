Приморский суд Одессы снова "заминировали"

На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, что с начала текущего года это уже второе "минирование" Приморского суда Одессы.