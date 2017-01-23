Приморский суд Одессы снова "заминировали"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня в 10:38 по спецлинии "102" поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Приморского суда заминировали. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Отметим, что с начала текущего года это уже второе "минирование" Приморского суда Одессы.