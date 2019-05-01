Прикордонники зупинили три спроби перевезення контрабандних цигарок до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Минулої доби прикордонники зупинили три спроби провезення контрабандних тютюнових виробів залізничним транспортом з України до ЄС. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.
Один зі сховків прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” виявили спільно з працівниками митниці в пункті контролю “Київ-пасажирський”. В ньому знаходилося більше 1 тисячі пачок тютюнових виробів без акцизної марки України. Сигарети приховали в одному з вагонів поїзда, що мав оформлятися в Києві та відправлятися в Варшаву. Знахідку вилучено, її вартість встановлюється.
Ще два сховки з сигаретами виявили прикордонники Львівського загону спільно з митниками в пункті пропуску “Володимир-Волинський”. Цигарки намагалися приховано перемістити через кордон в вантажних поїздах. Їх викрити допомогли службові собаки. Більше 200 пачок сигарет без акцизної марки України вилучено.
Нагадаємо, прикордонники відділу “Тиса” Чопського загону на кордоні з Угорщиною затримали контрабандиста та вилучили 36 ящиків контрабандних цигарок.