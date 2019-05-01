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Пограничники остановили три попытки перевозки контрабандных сигарет в ЕС

Пограничники остановили три попытки перевозки контрабандных сигарет в ЕС

Киев  •  УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшие сутки пограничники остановили три попытки провоза контрабандных табачных изделий железнодорожным транспортом из Украины в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, передает УНН.

Один из тайников пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили совместно с работниками таможни в пункте контроля "Киев-пассажирский". В нем находилось более 1000 пачек табачных изделий без акцизной марки Украины. Сигареты скрыли в одном из вагонов поезда, который должен оформляться в Киеве и отправляться в Варшаву. Находку изъято, ее стоимость устанавливается.

Еще два тайники с сигаретами выявили пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Владимир-Волынский". Сигареты пытались скрыто переместить через границу в грузовых поездах. Их разоблачить помогли служебные собаки. Более 200 пачек сигарет без акцизной марки Украины изъято.

Напомним, пограничники отдела "Тиса" Чопского отряда на границе с Венгрией задержали контрабандиста и изъяли 36 ящиков контрабандных сигарет.

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