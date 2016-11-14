Прикордонники затримали вірменку з чужим паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Минулої доби прикордонники затримали громадянку Вірменії, що намагалась перетнути кордон за чужим паспортом. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, у пункті пропуску “Плетенівка” Харківські прикордонники виявили, що паспорт, який подала на перевірку громадянка Вірменії, належить іншій особі. Жінка повідомила, що державний кордон вона намагалася незаконно перетнути, щоб нібито допомогти подрузі продовжити термін її перебування на території Росії. Громадянці відмовлено в перетині кордону та повернуто на територію Російської Федерації.
Крім того, вчора в пункті пропуску “Платонове” під час проходження прикордонного контролю, на виїзд з України, в українця виявлено підроблену відмітку про взяття на постійний облік консульства України в Республіці Молдова. Про це правопорушення прикордонники проінформували поліцію Одеської області. Щодо громадянина України складено протокол про вилучення паспортного документа для виїзду за кордон та відмовлено у перетині державного кордону України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники виявили особу, яка перебуває у розшуку.