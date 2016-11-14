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15 марта, 19:03 • 110448 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153116 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108117 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103163 просмотра

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Пограничники задержали армянку с чужим паспортом

Пограничники задержали армянку с чужим паспортом

Киев • УНН

 • 5980 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За прошедшие сутки пограничники задержали гражданку Армении, которая пыталась пересечь границу по чужому паспорту. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, в пункте пропуска "Плетеневка" Харьковские пограничники обнаружили, что паспорт, который подала на проверку гражданка Армении, принадлежит другому лицу. Женщина сообщила, что государственную границу она пыталась незаконно пересечь, чтобы якобы помочь подруге продлить срок ее пребывания на территории России. Гражданке отказали в пересечении границы и возвратили на территорию Российской Федерации.

Кроме того, вчера в пункте пропуска "Платоново" во время прохождения пограничного контроля на выезд из Украины, у украинца обнаружили поддельную отметку о постановке на постоянный учет консульства Украины в Республике Молдова. Об этом правонарушении пограничники проинформировали полицию Одесской области. В отношении гражданина Украины составили протокол об изъятии паспортного документа для выезда за границу и отказали в пересечении государственной границы Украины.

Напомним, как сообщал УНН, на админгранице с временно оккупированным Крымом пограничники обнаружили мужчину, который находится в розыске.

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