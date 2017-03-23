Прикордонники затримали на лінії розмежування чоловіка з документами "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Прикордонники Краматорського загону на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське” виявили у громадянина України документи, незаконно видані на території тичасово окупованої частини Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Як зазначається в повідомленні, чоловік прямував через контрольний пункт автомобілем “Volkswagen”. У ході огляду транспортного засобу було виявлено дві банківські картки так званого “Центрального республіканського банку ДНР” та соціальна картка “Професійного союзу співробітників силових та правоохоронних структур ДНР”.
Про виявлені документи прикордонники повідомили співробітників СБУ та Нацполіції.
Нагадаємо, у контрольно-пропускному пункті “Бориспіль” прикордонники затримали чоловіка, який виявився “верховним отаманом козаків Казахстану”. В Україну він прибув із Франції. Оскільки в’їзд на українську територію йому заборонено, то його повернули до Франції зворотним рейсом.