Пограничники задержали на линии разграничения человека с документами «ДНР»
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Пограничники Краматорского отряда на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" обнаружили у гражданина Украины документы, незаконно выданные на территории временно оккупированной части Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается в сообщении, мужчина следовал через контрольный пункт автомобилем "Volkswagen". В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены две банковские карточки так называемого "Центрального республиканского банка ДНР" и социальная карта "Профессионального союза сотрудников силовых и правоохранительных структур ДНР".
О выявленных документы пограничники сообщили сотрудникам СБУ и Нацполиции.
Напомним, в контрольно-пропускном пункте "Борисполь" пограничники задержали мужчину, который оказался "верховным атаманом казаков Казахстана". В Украину он прибыл из Франции. Поскольку въезд на украинскую территорию ему запрещен, то его вернули во Францию обратным рейсом.