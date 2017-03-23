Пограничники задержали на линии разграничения человека с документами «ДНР»

Как отмечается в сообщении, мужчина следовал через контрольный пункт автомобилем "Volkswagen". В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены две банковские карточки так называемого "Центрального республиканского банка ДНР" и социальная карта "Профессионального союза сотрудников силовых и правоохранительных структур ДНР".

О выявленных документы пограничники сообщили сотрудникам СБУ и Нацполиции.

Напомним, в контрольно-пропускном пункте "Борисполь" пограничники задержали мужчину, который оказался "верховным атаманом казаков Казахстана". В Украину он прибыл из Франции. Поскольку въезд на украинскую территорию ему запрещен, то его вернули во Францию ​​обратным рейсом.