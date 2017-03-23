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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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11 марта, 13:14 • 106900 просмотра

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Пограничники задержали на линии разграничения человека с документами «ДНР»

Пограничники задержали на линии разграничения человека с документами «ДНР»

Киев • УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Пограничники Краматорского отряда на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" обнаружили у гражданина Украины документы, незаконно выданные на территории временно оккупированной части Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, мужчина следовал через контрольный пункт автомобилем "Volkswagen". В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены две банковские карточки так называемого "Центрального республиканского банка ДНР" и социальная карта "Профессионального союза сотрудников силовых и правоохранительных структур ДНР".

О выявленных документы пограничники сообщили сотрудникам СБУ и Нацполиции.

Напомним, в контрольно-пропускном пункте "Борисполь" пограничники задержали мужчину, который оказался "верховным атаманом казаков Казахстана". В Украину он прибыл из Франции. Поскольку въезд на украинскую территорию ему запрещен, то его вернули во Францию ​​обратным рейсом.

 

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