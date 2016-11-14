Прикордонники затримали автомобіль, який розшукували у Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прикордонники затримали три автомобілі, один з яких розшукували у Чехії. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Автомобіль, який знаходився в розшуку як викрадений, виявили в пункті пропуску “Кучурган” прикордонники Білгород-Дністровського загону. Під час перевірки транспортного засобу “Шкода” за обліками бази даних Інтерполу прикордонники встановили, що транспортний засіб був викрадений більше року тому в Чехії.
За цим фактом проінформовано Укрбюро Інтерполу. Водія, громадянина України, та автомобіль передали представникам Національної поліції.
Ще одну автівку з невідповідними реєстраційними документами виявили в пункті пропуску “Рижівка” прикордонники Сумського загону. Прямуючи до Росії, водій, громадянин України, надав документи на автівку, але прикордонники під час перевірки виявили невідповідність номеру кузова автомобіля “Джилі” з даними, зазначеними в реєстраційних документах. За цим фактом складено документи адміністративного провадження.
Також вчора, в ході реалізації оперативної інформації, прикордонники Ізмаїльського загону виявили поблизу кордону автомобіль “ВАЗ” без реєстраційних документів. Перетнувши кордон правопорушники покинули транспортний засіб, оскільки помітили прикордонний наряд, який прямував на їх затримання. Наразі проводяться заходи щодо пошуку причетних до протиправної діяльності.