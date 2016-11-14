Пограничники задержали автомобиль, который разыскивали в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Пограничники задержали три автомобиля, один из которых разыскивали в Чехии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Автомобиль, который находился в розыске как похищенный, обнаружили в пункте пропуска "Кучурган" пограничники Белгород-Днестровского отряда. Во время проверки транспортного средства "Шкода" с помощью базы данных Интерпола пограничники установили, что транспортное средство было похищено более года назад в Чехии.
О данном факте проинформировано Укрбюро Интерпола. Водителя, гражданина Украины, и автомобиль передали представителям Национальной полиции.
Еще одну машину с несоответствующими регистрационными документами обнаружили в пункте пропуска "Рыжовка" пограничники Сумского отряда. Направляясь в Россию, водитель, гражданин Украины, предоставил документы на машину, но пограничники во время проверки обнаружили несоответствие номера кузова автомобиля "Джили" с данными, указанными в регистрационных документах. По данному факту составлены документы административного производства.
Также вчера, в ходе реализации оперативной информации, пограничники Измаильского отряда обнаружили вблизи границы автомобиль "ВАЗ" без регистрационных документов. Пересекая границу правонарушители покинули транспортное средство, поскольку заметили пограничный наряд, который направлялся на их задержание. Проводятся мероприятия по поиску причастных к противоправной деятельности.