Прикордонники затримали 16 транзитерів до ЄС із В'єтнаму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прикордонники Чопского загону Закарпатської області неподалік від кордону зі Словаччиною затримали 16 громадян В’єтнаму. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Затримані, серед яких 12 чоловіків та 4 жінки, не мали при собі жодних документів та назвались громадянами В’єтнаму”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, велику кількість нелегальних мігрантів із В’єтнаму, які намагались незаконно потрапити до Словаччини, затримали сьогодні вночі прикордонники Чопського загону. Порушників виявили після спрацювання сигналізаційного пристрою.
У район можливого незаконного перетину державного кордону невідомими особами вибула група реагування від відділення “Оноківці”. Військовослужбовцям вдалось зупинити правопорушників після подолання ними загороджувального паркану.
Незаконних мігрантів доставлено у відділ прикордонної служби для проведення фільтраційних заходів та складання відповідних процесуальних документів. Після з’ясування особи правопорушників та усіх обставин їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.
Раніше ДПСУ затримала п’ятьох іноземців з “країн міграційного ризику” за хабарі.