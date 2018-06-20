Пограничники задержали 16 транзитеров в ЕС из Вьетнама

“Задержанные, среди которых 12 мужчин и 4 женщины, не имели при себе никаких документов и назвались гражданами Вьетнама”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, большое количество нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые пытались незаконно попасть в Словакию, задержали сегодня ночью пограничники Чопского отряда. Нарушителей обнаружили после срабатывания сигнализационного устройства.

В район возможного незаконного пересечения государственной границы неизвестными лицами выбыла группа реагирования из отдела “Оноковцы”. Военнослужащим удалось остановить правонарушителей после преодоления ими заградительного забора.

Незаконных мигрантов доставили в отдел пограничной службы для проведения фильтрационных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. После установления личности правонарушителей и всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины”.

Ранее ГПСУ задержала пятерых иностранцев из “стран миграционного риска” за взятки.