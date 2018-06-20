Пограничники задержали 16 транзитеров в ЕС из Вьетнама
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Пограничники Чопского отряда Закарпатской области недалеко от границы со Словакией задержали 16 граждан Вьетнама. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Задержанные, среди которых 12 мужчин и 4 женщины, не имели при себе никаких документов и назвались гражданами Вьетнама”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, большое количество нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые пытались незаконно попасть в Словакию, задержали сегодня ночью пограничники Чопского отряда. Нарушителей обнаружили после срабатывания сигнализационного устройства.
В район возможного незаконного пересечения государственной границы неизвестными лицами выбыла группа реагирования из отдела “Оноковцы”. Военнослужащим удалось остановить правонарушителей после преодоления ими заградительного забора.
Незаконных мигрантов доставили в отдел пограничной службы для проведения фильтрационных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. После установления личности правонарушителей и всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины”.
Ранее ГПСУ задержала пятерых иностранцев из “стран миграционного риска” за взятки.