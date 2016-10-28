Прикордонники зафіксували біля адмінмежі з Кримом близько 300 випадків здійснення повітряної розвідки
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління продовжують заходи з охорони адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. про це УНН повідомив помічник начальника Азово- Чорноморського управління ДПСУ Максим Сорока.
Військовослужбовці Херсонського та Бердянського прикордонних загонів під час несення служби вздовж адміністративної межі постійно фіксують пересування автомобільної та броньованої техніки ЗС РФ, а також останнім часом активне інженерне облаштування позицій на тимчасово окупованих територіях.
Протягом 2016 року прикордонники зафіксували більше 230 випадків здійснення повітряної розвідки гелікоптерами окупанта, а також близько у 30 випадках безпілотні літальні апарати. Крім того, останнім часом російські військовослужбовці почали запускати для здійснення розвідки аеростат.
Всі дії окупантів біля адміністративної межі Херсонської області та тимчасово окупованої території АР Крим прикордонники фіксують та передають встановленим порядком до ЗСУ та СБУ.
Нагадаємо, протягом вересня на адмінмежі з Кримом 328 разів виявили заборонені товари.