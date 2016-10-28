Прикордонники зафіксували біля адмінмежі з Кримом близько 300 випадків здійснення повітряної розвідки

Військовослужбовці Херсонського та Бердянського прикордонних загонів під час несення служби вздовж адміністративної межі постійно фіксують пересування автомобільної та броньованої техніки ЗС РФ, а також останнім часом активне інженерне облаштування позицій на тимчасово окупованих територіях.

Протягом 2016 року прикордонники зафіксували більше 230 випадків здійснення повітряної розвідки гелікоптерами окупанта, а також близько у 30 випадках безпілотні літальні апарати. Крім того, останнім часом російські військовослужбовці почали запускати для здійснення розвідки аеростат.

Всі дії окупантів біля адміністративної межі Херсонської області та тимчасово окупованої території АР Крим прикордонники фіксують та передають встановленим порядком до ЗСУ та СБУ.

Нагадаємо, протягом вересня на адмінмежі з Кримом 328 разів виявили заборонені товари.