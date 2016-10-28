Пограничники зафиксировали возле админграниц с Крымом около 300 случаев осуществления воздушной разведки
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 28 октября. УНН. Пограничники Азово-Черноморского регионального управления продолжают мероприятия по охране административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом УНН сообщил помощник начальника Азово-Черноморского управления ГПСУ Максим Сорока.
Военнослужащие Херсонского и Бердянского пограничных отрядов во время несения службы вдоль административной границы постоянно фиксируют передвижение автомобильной и бронированной техники ВС РФ, а также в последнее время активное инженерное обустройство позиций на временно оккупированных территориях.
В течение 2016 г. пограничники зафиксировали более 230 случаев осуществления воздушной разведки вертолетами оккупанта, а также около 30 случаев - беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в последнее время российские военнослужащие начали запускать для осуществления разведки аэростат.
Все действия оккупантов возле административной границы Херсонской области и временно оккупированной территории АР Крым пограничники фиксируют и передают в установленном порядке в ВСУ и СБУ.
Напомним, в течение сентября на админгранице с Крымом 328 раз обнаружили запрещенные товары.