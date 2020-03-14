Прикордонники заборонили в'їзд в Україну психологу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Жулянах прикордонники заборонили в’їзд громадянці РФ, яка прилетіла в Київ проводити майстер-клас. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.
“Відома у Росії психологиня, телеведуча, авторка книг, учора в Києві планувала провести майстер-клас „Теорія неймовірності“.
Але під час контролю в пункті пропуску „Жуляни“ прикордонники встановили, що жінка незаконно відвідувала ТОТ АР Крим, де проводила тренінги з психології. Вона також повідомила правоохоронцям, що прибула до столиці України, начебто, з приватною метою — відвідати подругу”, — повідомили прикордонники.
Проте охоронці кордону з’ясували, що учора жінка мала проводити майстер-клас в Києві, на який навіть були у продажу білети.
Наразі росіянку не пропущено через кордон та, крім того, на три роки заборонено їй в’їзд на територію України.