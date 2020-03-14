Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Жулянах пограничники запретили въезд гражданке РФ, прилетевшей в Киев проводить мастер-класс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.
"Известная в России психолог, телеведущая, автор книг, вчера в Киеве планировала провести мастер-класс "Теория невероятности".
Но во время контроля в пункте пропуска "Жуляны" пограничники установили, что женщина незаконно посещала ТОТ АР Крым, где проводила тренинги по психологии. Она также сообщила правоохранителям, что прибыла в столицу Украины якобы в личных целях - навестить подругу", - сообщили пограничники.
Однако пограничники выяснили, что вчера женщина должна была проводить мастер-класс в Киеве, на который даже были в продаже билеты.
Сейчас россиянку не пропустили через границу и, кроме того, на три года запретили ей въезд на территорию Украины.