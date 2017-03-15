Прикордонники вже виконують рішення РНБО щодо припинення товарного сполучення – О.Слободян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо припинення товарного сполучення з окупованими територіями Державною прикордонною службою вже виконується. Про це у коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.
“Рішення РНБО для державної прикордонної служби, яка діє в єдиному напрямі системної безпеки і оборони, звичайно є безумовним до виконання. Це рішення, воно вже виконується, але вантажні перевезення у таких великих промислових масштабах, вони і так уже тривалий час не здійснюються”, — повідомив О.Слободян.
Нагадаємо, 15 березня Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами.