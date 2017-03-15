Пограничники уже выполняют решение СНБО о прекращении товарного сообщения - О.Слободян

"Решение СНБО для государственной пограничной службы, которая действует в едином направлении системной безопасности и обороны, конечно является обязательным к исполнению. Это решение, оно уже выполняется, грузовые перевозки в таких больших промышленных масштабах, они и так уже длительное время не осуществляются", — сообщил О.Слободян.

Напомним, 15 марта Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями.