Пограничники уже выполняют решение СНБО о прекращении товарного сообщения - О.Слободян
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении товарного сообщения с оккупированными территориями Государственной пограничной службой уже выполняется. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Решение СНБО для государственной пограничной службы, которая действует в едином направлении системной безопасности и обороны, конечно является обязательным к исполнению. Это решение, оно уже выполняется, грузовые перевозки в таких больших промышленных масштабах, они и так уже длительное время не осуществляются", — сообщил О.Слободян.
Напомним, 15 марта Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями.