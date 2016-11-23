Прикордонники на Одещині виявили в консервованих банках та пиріжках майже 300 г наркотиків

В ході реалізації оперативної інформації оглядова група знайшла у автомобілі Opel, що прямував на в’їзд в Україну, два пакунки з наркотиками. Водій, громадянин Молдови, намагався провезти їх у сумці серед багажу. В результаті експрес-аналізу було підтверджено, що дана речовина є марихуаною. Про факт виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.305 Кримінального кодексу України “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів” охоронці кордону повідомили управління СБУ в Одеській області. Наразі проводяться слідчі дії.

Ще 2 пакунки з марихуаною вагою близько 40 грамів, захованих у пиріжках, виявили вчора в залізничному пункті контролю “Харків” прикордонники Харківського загону спільно з співробітниками фіскальної служби. Під час проведення прикордонно-митного оформлення потяга “Харків—Москва”, в одному із купе на продукти харчування спрацював прикордонний службовий собака Боні.

В ході подальшого огляду в пиріжках замість начинки оглядова група виявила два пакунки з наркотичною речовиною, обгорнутих у фольгу. Власником “зілля” виявився 43-річний полтавчанин, який прямував до Росії. З пояснень чоловіка стало відомо, що “травичку” в такий спосіб йому порекомендував перемістити товариш. Чоловіка разом з наркотиками передали співробітникам СБУ.